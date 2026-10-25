Gaziantep'te 8 ülkeden 40 arkeolog Yesemek'teki heykel atölyesini inceledi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı 40 arkeolog, bölgede inceleme yaptı.

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü iş birliğiyle Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Torosların Ötesindeki Hititler' sempozyumun ardından 8 farklı ülkeden 40 yerli ve yabancı arkeolog, İslahiye Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ile Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde inceleme yaptı.

Almanya'nın Berlin Devlet Müzeleri Ön Asya Müzesi Direktörü Barbara Helwing, bölgede bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Düzenlenen sempozyuma katılabildim. Yesemek Taş Ocağı'na geldik. Yeni şeyler gördük. Anlıyoruz ki ne kadar önemli yer. Uzman arkeologlar olarak Yesemek Taş Ocağı'nın UNESCO Asıl Listesi'ne girmesini isteriz. Hitit İmparatorluğu dönemine ait çok geniş bir coğrafyaya bağlı, heykellerin hazırlıkları yapılmış ama tamamlanmamış Taşlıgeçit Höyüğü, Tilmen Höyük, bizim müzede Zincirli Höyük her yerde yeni sonuçlar alıyoruz. Bütün manzaraya baktığımızda daha iyi anlayabiliriz" dedi.

'ÖNEMLİ BİR BULUŞMA'

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ise sempozyumun ardından arkeologlar için Yesemek'in önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Farklı ülkelerden Almanya, İtalya, İsviçre, ABD, Fransa, Katar gibi 8 yabancı ülkeyle birlikte Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerinden katılımcılar, arkeolojik uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 40 kişi katıldı. Önemli çalışmalarını paylaştılar. Bu bölgede son yıllarda Gaziantep ve çevresinde olmak üzere önemli arkeolojik merkezlerde önemli bulgular elde ediliyor. Özellikle Yesemek Heykel Atölyesi, İslahiye ve Gaziantep için çok önemli bir kültür varlığı. UNESCO süreci devam eden önemli bir kültür varlığı. Binlerce yıllık yerinde korunmuş heykeltıraşların eserleriyle Eski Ön Asya'nın bilinen en büyük heykel atölyesi. Amacımız ayrıca bu heykel atölyesinin dünyaca tanınması ve hak ettiği değeri bulması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı