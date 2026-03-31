Gaziantep'te 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi açıldı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 20. '2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Adana Bölge Sergisi, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sergide 1200 proje sergilenirken, katılımcı gençlere başarılar dilendi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN ev sahipliğinde açılan sergi, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, proje üreten gençleri gördükçe gurur duyduklarını ifade etti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise gençlerin bilim tarihine katkı sağlayacağını belirterek katılımcı gençlere başarılar dilediğini belirtti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, sergilenen her bir projeyle öğrencilerin dünyaya farklı gözle bakabildiği değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Adana Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Kelebek de bu tarz yarışmalar sayesinde öğrencilerinin araştırma yapma, sorgulama ve proje geliştirme becerileri güçlendiğini ifade etti.

Bölge yarışmasına hak kazanan 10 alandaki 1200 projenin sergisi ve ödül törenleri, 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde 12 bölgede gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda Adana Bölge Sergisi'ne katılan 100 projeden 35'i Gaziantep'ten başvuran öğrenciler tarafından hazırlandı.

Sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
