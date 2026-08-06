Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Uyku Bozuklukları Laboratuvarı Hizmete Açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği bünyesinde kurulan Uyku Bozuklukları Laboratuvarı hizmete açıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ile Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta laboratuvarda sunulacak tanı ve tedavi hizmetleri tanıtıldı.

Toplam 6 polisomnografi odası ve cihazı, bir kontrol odası ile bir video EEG monitorizasyon odasından oluşan laboratuvarın modern tıbbi cihazlarla donatıldığı belirtilen açıklamada, odalardan birinin PAP titrasyon işlemlerine uygun şekilde planlandığı kaydedildi.

Laboratuvarda uyku tıbbı alanında eğitimli bir sorumlu hemşire ile 3 uyku teknikeri görev yapacağı, hasta kabulüne başlayan merkezde Uyku Apne Sendromu, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu ve REM Uyku Davranış Bozukluğu gibi hastalıkların tanı ve tedavisinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, ilerleyen süreçte narkolepsi tanısında kullanılan Çoklu Uyku Latans Testi ile kompleks epilepsi hastalarına yönelik video EEG monitorizasyonu hizmetlerinin de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, uyku bozukluklarının yaşam kalitesini ve genel sağlığı doğrudan etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirterek, hizmete alınan laboratuvarın bölgedeki hastaların tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA