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Gaziantep Nurdağı'nda öğrenciler uygulamalı etkinliklerle tarım ve ekolojiyi öğrendi

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Gaziantep Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 desteğiyle düzenlenen tarım ve ekoloji şenliğinde öğrenciler uygulamalı etkinliklerle doğayı öğrendi. İncirli Ortaokulunun ev sahipliğindeki şenlikte tohum ekimi ve deneyler yapıldı; kırsaldaki öğrencilerin ekolojik okuryazarlığı hedeflendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında düzenlenen "Gelenekselden Geleceğe Tarım ve Ekoloji" bilim şenliğinde öğrenciler, uygulamalı etkinliklerle tarım ve doğa hakkında bilgi edindi.

İlçedeki İncirli Ortaokulunun ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, geleneksel tarım kültürünü bilim ve teknolojiyle birleştiren etkinliklere katıldı.

Etkinliklerde bamya tohumu eken, tarım araçlarını boyayan ve teraryum yapan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla yağmur döngüsü ve ekolojik sistemin işleyişi hakkında bilgi edindi. Öğrenciler ayrıca çeşitli deney gösterilerini izledi.

Şenlik kapsamında masal anlatımları ve tarımın önemine ilişkin söyleşiler de düzenlendi.

Proje ile kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılması, doğa sevgisinin geliştirilmesi ve ekolojik okuryazarlıklarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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