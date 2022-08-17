Gaziantep Karkamış'ta gece yarısı camilerden yapılan operasyon anonslarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziantep Karkamış'taki bazı camilerden "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" anonsu geçildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, anonsların maksadını aştığını ifade ederek sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini tenkit ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün sabah saatlerinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi.

CAMİDEN OPERASYON ANONSU YAPILDI

Bölgede hareketli saatler yaşanırken Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki bazı camilerden olası bir operasyonla ilgi uyarı anonsu yapıldı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada yayınlanan ve hızla yayılan anonsta "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anonsla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, "Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

BAKAN SOYLU: KAMU GÖREVLİLERİNİ TENKİT EDİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğinde bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Soylu "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, "Kıymetli hemşehrilerim Karkamış'ta duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın, güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadelerini kullandı.