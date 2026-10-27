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Gaziantep İslahiye'de kamyonetin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Gaziantep İslahiye'de kamyonetin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Nurdağı yönüne giden kamyonet, bariyerlere çarpıp takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkiine meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A. (43) yönetimindeki 27 GC 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Zübeyde A. (37) ve çocukları Asaf A. ile Ada A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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