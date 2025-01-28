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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ankara Temasları

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da Sivil Havacılık Genel Müdürü ve TCDD Genel Müdürü ile görüşerek şehirdeki ulaşım projeleri ve hava kampüsü kurulumu üzerine istişarelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da yaptığı temaslar kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde yapılan projelerin geliştirilmesi ve yeni projeler için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da bir dizi görüşme yaptı.

Ziyaretleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt ile bir araya gelen Şahin, teknik ekibiyle beraber istişarelerde bulundu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaretinde Başkan Şahin, Genel Müdür Kemal Yüksek ve ekibiyle Gaziantep'te hava kampüsü kurulması ile ilgili görüşme gerçekleştirirken SHGM'nin yetki alanındaki Gaziantep geneli konular ele alındı.

Ziyaretlerinin devamında TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Yalçın ile görüşen Şahin ve ekibi, şehir içi ulaşımda önemli bir proje olan Gaziray'ın daha da geliştirilmesi, mevcut hatlardaki eksiklerinin giderilmesi konularını ele aldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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