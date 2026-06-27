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Fatma Şahin, bir maaşını Venezuela'ya bağışladı

Fatma Şahin, bir maaşını Venezuela'ya bağışladı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'daki depremler nedeniyle bir aylık maaşını bağışladığını ve yardım TIR'ı göndereceklerini açıkladı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir maaşını meydana gelen depremler nedeniyle Venezuela'ya bağışladığını açıkladı.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'de bir aylık maaşını vererek destek olduğunu açıkladı. Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, yardım kampanyasına herkesi destek olmaya davet ettiğini ifade ederek, başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım TIR'ını da bu hafta bölgeye ulaştırmak için yola çıkaracaklarını belirtti.

'KENDİ ACIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Şahin açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerim, Venezuela'da yaşanan büyük depremde binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın ise hala enkaz altında olduğu haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kardeş belediyemiz La Guaira'dan da acı haberler aldık. Daha önce protokol imzalarken bir araya geldiğimiz, şehrimizde misafir ettiğimiz dostlarımızdan hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz. Ben, Fatma Şahin olarak; bir aylık maaşımı Venezuela Büyükelçiliği'nin başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi de aşağıda bilgilerini paylaştığımız bu yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım TIR'ını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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