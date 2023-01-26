İmamoğlu'nun zor anları! Bir anlık dikkatsizliği az kalsın pahalıya patlıyordu

Haliç Altınboynuz Tesisi'nin açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere tesisi gezdirirken merdivenleri indiği esnada ayağı kaydı. Düşmekten son anda kurtulan İmamoğlu, yaşadığı olaya kendisi de güldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde ofis olarak kullanılan Haliç kıyısındaki Tekke Parkı'nda yer alan binayı "Altınboynuz Sosyal Tesisi" olarak vatandaşların kullanımına açtı. İmamoğlu, açılışın ardından tesisi basın mensuplarına gezdirerek tesisi tanıttı.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bir yandan tesisi anlatıp bir yandan yürüyen İmamoğlu, merdivenlerden indiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağı kaydı. Düşmekten son anda kurtulan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında kendisi de güldü.

"TÜM İSTANBUL'UN KULLANACAĞI SOSYAL TESİS"

Öte yandan tesisle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önceden idari ofisti şimdi tüm İstanbul'un kullanacağı sosyal tesis. Haliç Altınboynuz Sosyal Tesisimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haliç Altınboynuz Sosyal Tesisinden fotoğraflar: