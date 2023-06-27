Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın avukatı, dosyanın boş ve dayanağı olmayan bir dosya olduğunu düşündüklerini açıkladı.

GAZETECİ Merdan Yanardağ'ın bir televizyon programında terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili ifadeleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Bilgütay Hakkı Durna açıklama yaparak, "İtiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuki açıdan boş bir dosya, dayanağı olmayan bir dosya olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir suç unsurunun oluşmadığı kanaatindeyim" dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. Tutuklama kararının ardından İstanbul Adalet sarayı önünde açıklama yapan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Dün Merdan Yanardağ ile ilgili başlayan soruşturma bugün tutuklanma ile sonuçlandı. Dün, emniyet ifadesinde hakkında iki suçlama yöneltilmişti. 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından dolayı ifade verdik. Daha sonra savcılık 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti. Diğer suç açısından tutuklama talebinde bulunmadı. Soruşturma yalnızca, sosyal medyada dolaşan, aslında biliyorsunuz Merdan Yanardağ'ın programı uzun bir program. 4 soru 4 cevap yanlış söylemiyorsam adını. Orada bir 15-20 dakikalık bölüm bu konuya ayrılmış durumda. Onun 4-5 dakikası montajlanmış, cımbızlanmış hali sosyal medyada dolaşıyor. O halinin çözümü yapılmış ve halde soruşturma başlatılmış. Yani bu sözler bize ait. Ama bu sözler bağlamından koparılmış, bir birine yapıştırılmış bizim derdimizi de anlatmıyor. İtiraz hakkımız var. O itirazımızı kullanacağız. Ben, hukuki açıdan soruşturma dosyasının boş bir dosya olduğunu, dayanaksız bir dosya olduğunu, suç unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyim" dedi.