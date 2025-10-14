Haberler

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı
Haber Videosu

Elazığ'da, Günışığı Gazetesi'nin imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önünde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

ELAZIĞ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri horluyorsanız dikkat! Bu hastalık ani ölümlere neden oluyor

Geceleri horluyorsanız dikkat! Bu hastalık ani ölümlere neden oluyor
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.