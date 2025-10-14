Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı

ELAZIĞ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.