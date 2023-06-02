Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Gazeteci Mehmet Barlas (81), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Barlas, Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi gören 81 yaşındaki Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Barlas, pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT'de günlük Haber yorumculuğu yaptı. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı da yapan Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.