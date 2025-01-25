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Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı

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Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman, Beşiktaş'ta kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman için Beşiktaş'ta Vişnezade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Arman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları, meslektaşları katıldı.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Cenaze töreninde konuşan oğlu Volga Arman, "İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Deniz Arman'ı taşıyan tabut, hayat arkadaşı Yüksel Kuseyri, oğlu Volga Arman ve meslektaşlarının gözyaşları arasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı

Arman'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın yanı sıra Galatasaray Kulübü'nün de çelenk gönderdiği görüldü.

"MEDYADAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

1990'da uğradığı suikast sonucu katledilen Çetin Emeç'in genel yayın yönetmenliği yaptığı 1985 yılında Milliyet'te muhabirlik yaparak gazetecilik mesleğine adım atan Deniz Arman, uzun yıllar Mehmet Ali Birand ile "32. Gün" ekibinde ve ulusal televizyonlarda görev almıştı. Çok sayıda gazete ve televizyonda muhabirlik, yöneticilik ve sunuculuk yapan 64 yaşındaki Arman'ın ölüm haberi çalışma arkadaşları tarafından "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik" sözleriyle duyurulmuştu.

Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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