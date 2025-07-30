Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Erdal Küçük'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları mahallede aramaya başladı. Evinin çevresinde arama yapan yakınlarından biri, Küçük'ü içinde patika yol bulunan fındık bahçesinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.