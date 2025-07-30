Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu bildirilen Küçük'ün ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Erdal Küçük'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları mahallede aramaya başladı. Evinin çevresinde arama yapan yakınlarından biri, Küçük'ü içinde patika yol bulunan fındık bahçesinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaneli'de termometreler 51 dereceyi gösterdi

Kimse dışarıya adımını atamıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.