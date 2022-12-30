Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Can Dündar, gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor

Güncel Haberler

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör arananlar" listesine "gri" kategoriden eklendi. FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edilen ve şu anda yurt dışında bulunan Dündar'ın yer aldığı listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Can Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Listede "FETÖ/PYD Terör Örgütü"nden arandığı ifade edilen Dündar'ın yer aldığı gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.

Gazeteci Can Dündar, gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor

Dündar hakkında en son eylül ayında bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

2016'da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurt dışında yaşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Can Dündar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Türkiye’de şartlar dönem dönem değişir. Bugün hain ilan edilen yarın kahraman ilan edilir. Ya da tam tersi!.. Kimse basında yayında gördüğüne inanmasın!..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
sade vatandaş:

interpol türkiyenin çoğu arama yakalama talebini artık dikkate almıyor

Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title