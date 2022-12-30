Gazeteci Can Dündar, gri listeye eklendi! FETÖ/PYD terör örgütünden aranıyor

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör arananlar" listesine "gri" kategoriden eklendi. FETÖ/PYD Terör Örgütü'nden arandığı ifade edilen ve şu anda yurt dışında bulunan Dündar'ın yer aldığı listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Can Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Listede "FETÖ/PYD Terör Örgütü"nden arandığı ifade edilen Dündar'ın yer aldığı gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" SORUŞTURMA

Dündar hakkında en son eylül ayında bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞINDA YAŞIYOR

2016'da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurt dışında yaşıyor.