"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BARIŞ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Youtube'daki bir programda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını öne süren gazeteci Barış Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Terkoğlu, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCILIK İFADESİ

Terkoğlu, savcılıktaki ifadesinde, "Videodaki bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi, Anayasal güvence ve basın kanunu gereği paylaşmak istemiyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım. Kaçma şüphem varsa tutuklama tedbirini kabul ediyorum."

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Barış Terkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Terkoğlu

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Terkoğlu, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi.