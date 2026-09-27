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Gazeteci Ali Tarakcı, 'bakan istifa edecek' paylaşımı soruşturmasında tutuklandı

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Gazeteci Ali Tarakcı, 'bakan istifa edecek' paylaşımı soruşturmasında tutuklandı
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Gazeteci Ali Tarakcı, 'bakan cuma günü istifa edecek' paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandı. 26 Eylül kararıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Tarakcı'nın eşi, kararın adil yargılanma ilkelerine uygun yürütülmesini bekliyor.

(ANKARA)- Gazeteci Ali Tarakcı, "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Ali Tarakcı, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Eylül tarihli kararıyla tutuklandı.

Tarakcı'nın eşi Gülşah Tarakcı, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili eşim, gazeteci Ali Tarakcı hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.09.2026 tarihli kararıyla 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklama kararı verilmiştir.

Eşim, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş; söz konusu paylaşımın gazetecilik faaliyeti kapsamında, kendisine ulaşan kulis bilgisine dayandığını beyan etmiştir. Kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını da açıkça ifade etmiştir.

Verilen karar doğrultusunda Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmektedir. Hukuki sürecin; kişi özgürlüğü ve güvenliği, ölçülülük ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini bekliyoruz.

Ayrıca, bu süreçte eşim ve ailemiz hakkında hakaret ve kişilik haklarını ihlal niteliğindeki paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında, mevcut deliller doğrultusunda gerekli hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiriyorum."

Kaynak: ANKA
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