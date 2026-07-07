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GAÜN Hukuk Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, aileleri ve akademisyenler bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, mezunları tebrik ederek başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi, tören kep atma ile sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerle mezuniyet sevinci yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, köklü eğitim anlayışıyla öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle değil, topluma karşı sorumluluk bilinciyle de yetiştirdiklerini belirtti.

Mezun öğrencileri tebrik eden Çetin, genç hukukçuların meslek hayatlarında elde edecekleri başarıların üniversitenin gururu olacağını ifade ederek, yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ise mezunları hukuk camiasına katılmalarından dolayı tebrik etti.

Hukuk fakültesini kazanmanın ve başarıyla tamamlamanın önemli bir emek gerektirdiğini vurgulayan Karataş, mezunlara meslek hayatlarında başarılar dileyerek, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel ise hukuk mesleğinin geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu belirterek, mezun öğrencileri tebrik etti.

Programda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Ayrıca 2026 Adli Yargı Hakim ve Savcılık Sınavı'nda başarı gösteren mezunlara başarı belgeleri verildi.

GAÜN Hukuk Fakültesinde doktorasını tamamlayan ve akademik unvanı yükselen öğretim elemanlarına ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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