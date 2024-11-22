GAÜN Diş Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Fakültesi öğrencileri mesleğe ilk adımlarını beyaz önlük giyerek attı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen törende 136 öğrenci beyaz önlük giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, törendeki konuşmasında, geleceğin diş hekimleriyle bir araya gelmekten ve onların bu özel gününde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin heyecanı ve haklı gururuna ortak olduğunu ifade eden Özaydın, beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımı atan öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın ise öğrencileri tebrik ederek, törenin öneminde değindi.

Gaziantep Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Yücel Özbaş da mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Program, öğrencilerin önlüklerinin giydirilmesiyle son buldu.