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GAÜN'de matematik eğitimi projesine TÜBİTAK'tan ikinci destek

GAÜN'de matematik eğitimi projesine TÜBİTAK'tan ikinci destek
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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TÜBİTAK destekli 'Etkinlik Değerlendirme ve Geribildirim Aracı (EDGA) ile Nitelikli Matematiksel Etkinlik Tasarım ve Uygulama Eğitimi' projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozkurt'u kabul etti. Proje kapsamında 24 matematik öğretmeni bir araya gelecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında ikinci kez destek almaya hak kazanan "Etkinlik Değerlendirme ve Geribildirim Aracı (EDGA) ile Nitelikli Matematiksel Etkinlik Tasarım ve Uygulama Eğitimi" projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozkurt'u kabul etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamındaki görüşmede proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve eğitim programının içeriği ele alındı.

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 24 matematik öğretmeni bir araya gelecek.

BİLSEM ve bilim merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimlerde, özel yetenekli öğrenciler için nitelikli matematik etkinliklerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Görüşmede ayrıca, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında hazırlanan "Matematik Öğretiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları" ile 2025 yılında yürütülen TÜBİTAK 4005 projesinin ürünü olan "Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Matematik Etkinlikleri" adlı eserler Rektör Doğan'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar ve eğitim alanındaki yenilikçi projelerin önemine dikkati çekerek proje ekibini tebrik etti.

Bilimsel üretim ile eğitimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Doğan, projede emeği geçenlere başarı diledi.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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