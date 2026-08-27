Haberler

Ganos Dağı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor.

TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor.

Ganos Dağı'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ilişkin görüntüler kayıt altına alındı. Fotokapanlara sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanları yansıdı. Görüntülerde ayrıca bir tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıdığı anlar da yer aldı. Kayıtlarda, tilkiler ile kınalı kekliklerin aynı bölgede bulunduğu anlar da dikkat çekti.

Görüntüler, Ganos Dağları'nın zengin biyolojik çeşitliliğini ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu

Dolabını açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu

Metrelerce yükseklikten düştü! Minik Fatma mucizevi şekilde kurtuldu
Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı

Özel bir sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı
Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı

Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı
Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Bir dönemin sonu! Hesaplarda tek kuruş bile kalmadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi Almanya

Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi Almanya
Malatya’da konteyner kentte yangın

Konteyner kent alevlere teslim oldu! dört koldan müdahale ediliyor