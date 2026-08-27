Ganos Dağı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı

TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor.

Ganos Dağı'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ilişkin görüntüler kayıt altına alındı. Fotokapanlara sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanları yansıdı. Görüntülerde ayrıca bir tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıdığı anlar da yer aldı. Kayıtlarda, tilkiler ile kınalı kekliklerin aynı bölgede bulunduğu anlar da dikkat çekti.

Görüntüler, Ganos Dağları'nın zengin biyolojik çeşitliliğini ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı