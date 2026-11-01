Gana Cumhurbaşkanı Mahama, İngiltere'nin köle ticareti özür sinyalini olumlu buldu

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Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, İngiltere hükümetinin transatlantik köle ticareti nedeniyle resmi özür dilemeye ve yapılandırılmış diyalog yürütmeye açık olmasını, onarıcı adaletin sağlanması yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mahama, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın köle ticaretinin yol açtığı ağır insan hakları ihlallerini kabul etmesini, iyileşme, uzlaşı ve adaletin tesisi açısından önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği (AfB) Onarıcı Adalet ve Küresel Onarıcı Adalet Danışma Kurulu Başkanı Mahama, İngiltere'nin kölelik ve sömürgecilik geçmişiyle yüzleşme yönündeki yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Mahama, söz konusu gelişmenin Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri" olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler (BM) kararının kabul edilmesinin ardından yaşandığına dikkati çekti.

İngiltere'nin söz konusu kararın oylamasında çekimser kaldığını hatırlatan Mahama, İngiliz yönetiminin son yaklaşımının uluslararası alanda onarıcı adalete yönelik uzlaşının güçlenmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Onarıcı adalet için 5 temel başlık önerdi

Gana'nın köle ticareti tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mahama, Cape Coast, Elmina ve Christiansborg kalelerinde milyonlarca Afrikalının insanlık onurundan mahrum bırakıldığını ve "Dönüşü Olmayan Kapı"dan geçirilerek Atlantik'in ötesine köle olarak götürüldüğünü vurguladı.

Tarihi suçların kabul edilmesi ve resmi özür dilenmesinin geçmişte yaşanan acıları ortadan kaldırmayacağını kaydeden Mahama, bu adımların tarihi inkarın sona erdirilmesi ve gerçek bir iyileşme sürecinin başlatılması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Mahama, onarıcı adalet görüşmelerinin 5 temel başlık altında yürütülmesini önererek, bu başlıkları resmi özür, sistematik ırkçılık ve Afrika karşıtı ayrımcılıkla mücadele, eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlar, yağmalanan kültürel mirasın iadesi ve yapısal ekonomik eşitsizliklerin giderilmesine yönelik kalkınma ortaklıkları olarak sıraladı.

Tarihi adaletsizliklerle yüzleşmenin zayıflık değil, devlet adamlığının göstergesi olduğunu aktaran Mahama, dünya liderlerini geçmişle dürüstçe yüzleşmeye ve benzer insanlık suçlarının tekrarlanmasını önleyecek kalıcı çözümler geliştirmeye davet etti.

BM Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri" olarak tanımlayan karar tasarısını, 25 Mart'ta kabul etmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kaynak: AA