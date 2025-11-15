Haberler

Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı Ziyaret Etti

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, iki ülke arasında ticaret, kültür ve tarım alanlarında ortak projeler geliştirilmesi için görüşmelerde bulundu. Gülpınar, iş birliğinin önemine vurgu yaparken, Nasiruddin de iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunan Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Gana ile Şanlıurfa arasında ticaret, kültür ve tarım alanlarında yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

Gülpınar, Büyükelçi Nasiruddin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değindi.

Nasiruddin de Şanlıurfa ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, Gülpınar'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
