Haberler

Gana: Almanya ve Hollanda'nın Yağmalanmış Eserleri İade Etme Kararı Memnuniyet Verici

Gana: Almanya ve Hollanda'nın Yağmalanmış Eserleri İade Etme Kararı Memnuniyet Verici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Almanya ve Hollanda'nın kölelik döneminde yağmalanan yaklaşık 2.000 eseri iade etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İade edilecek eserlerin kataloğu Gana Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

AKRA, 21 Haziran (Xinhua) -- Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Almanya ve Hollanda'nın kölelik döneminde ülkeden yağmalanan yaklaşık 2.000 eseri iade etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ablakwa cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın Akra'da düzenlenen üst düzey istişare toplantısında Hollanda ve Almanya büyükelçileri tarafından duyurulduğunu ve iade edilecek eserlerin kataloğunun Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'ya sunulduğunu belirtti.

Ablakwa açıklamasında, "Gana'nın öncülüğünde kabul edilen tarihi BM kararından bu yana, Avrupa'daki uluslararası ortaklarımızdan görmeye başladığımız bu olumlu iade tutumunu takdirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çarşamba gününden cuma gününe kadar süren üst düzey istişare toplantısında, Afrika ve Karayipler'den devlet başkanlarının yanı sıra UNESCO, Afrika Birliği temsilcileri ve bir Fransız hükümet heyeti bir araya geldi.

Toplantıya katılan Afrikalı liderler ve adalet savunucuları, transatlantik köle ticaretinin kalıcı mirasıyla mücadele etmek ve tarihsel telafi sürecini ilerletmek adına daha güçlü uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi