Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı / Ek bilgi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa'daki bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Y.Y., olayın ardından gözaltına alındı.

Doğan Can CESUR / –BEYOĞLU'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y.(32)'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırganın Torreira'ya yumruk attığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Torreira'ya saldıran şüpheli Y.Y. kaçtığı sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah Ünek:

bu olayın arkasında neler yatıyor merak ettim çünkü her zaman bu tür vakalar çok basit gösterilir. bence erkeklerin her zaman bu şekilde şiddet uygulamaya yönelik eğilimi toplumda kabul görmüş bir durum ve bundan kurtulmak için derin bir değişim lazım. kadınlar da erkekler de bu şiddet kültüründen uzak durmalı ama özellikle erkeklere bu konuda daha fazla sorumluluk düşüyor.

Haber YorumlarıAyşegül Kurtuluş:

Eskiden böyle şeyler pek olmuyordu, adam rahat rahat alışveriş yapardı. Şu günlerde her gün başka bir olay çıkıyor, ne oldu bu insanlara acaba?

Haber YorumlarıVeysel Yalçın:

Insanlar neden hayvanlar gibi davranıyor birbirine, bu futbolcunun ne suçu vardı ki böyle bir saldırıya maruz kalssın, yazık vallahi çok yazık hayırlısı olsun kendisine ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

