Galatasaray, Juventus'u, 5-2 Mağlup Etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenerek büyük bir başarı elde etti. Golleri Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Sacha Boey kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 60. dakikada Davinson Sanchez, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un sayıları ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners'tan geldi.

Play-off turunun rövanşı 25 Şubat'ta İtalya'da gerçekleştirilecek.

