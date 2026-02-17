Galatasaray, Juventus'u, 5-2 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u, 5-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 60. dakikada Davinson Sanchez, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un sayıları ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners'tan geldi.

Play-off turunun rövanşı 25 Şubat'ta İtalya'da gerçekleştirilecek.

