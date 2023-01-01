Galata Kulesi yakınında hareketli anlar! Vatandaşlar can havliyle cadde boyunca kaçtı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi yakınında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler polise haber verdi. Polis, şüpheli çanta etrafına emniyet şeridi çektiği sırada bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip çantayı 10 metre ileri fırlattı. Bu sırada vatandaşlar, bomba paniği ile büyük bir korkuyla kaçmaya başladı. Ekiplerin kontrollü patlatması sonrası çantada cips ve kağıt havlu olduğu anlaşıldı.