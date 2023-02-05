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GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ

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İSTANBUL'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu.

İstanbul'da art arda gelen uyarıların ardından kar yağışı ve şiddetli fırtına akşam saatlerinde kendini gösterdi.

Fırtına ve kar yağışı nedeniyle Galata Kulesi'nin 8. katında yer alan seyir terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Galata Kulesi'nden sarkan demir parçaları halatlarla sabitlendi.

Fırtına nedeniyle demirlere müdahale edilemezken, bağlanan demir parçalarının hava şartlarının elverişli olması durumunda alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Fırtına Güncel Haberler

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