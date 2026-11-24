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Galata Kulesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yapılan mapping gösterisi yoğun ilgi gördü.

Kulenin dış cephesine yansıtılan gösteride toprağa ekilen bir tohumun filizlenerek fideye, ardından ağaca dönüşmesi ve dallarını uzatarak büyümesi yer aldı.

Eğitim ve gelişim sürecini simgeleyen gösteride, tohumun büyüme aşamaları görsel efektlerle aktarıldı.

Böylece, çocukların geleceğin yetişkinleri olarak yetişmesinde eğitimin ve öğretmenlerin rolüne dikkati çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün alfabe öğrettiği tasviri de kuleye yansıtıldı.

" Öğretmenler Günü'nün güzelliğini tüm halkımız ve vatandaşlarımızla paylaşmak istedik"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenler ve eğitim camiasının gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu hafta boyunca birçok etkinlik yaptıklarını belirten Ekşi, "Bugün öğrencilerimiz burada hem bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiler hem de Galata Kulesi'ne eğitim özelliğine dair bir şeyler yazdırarak Öğretmenler Günü'nün güzelliğini tüm halkımız ve vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Buradaki etkinliğimizin amacı da buydu." dedi.

Öğretmenliğin bir fedakarlık mesleği olduğuna dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizi yarına hazırlayan büyük bir orduyuz. Milli Eğitim Bakanlığımız da 1 milyonu aşkın öğretmen de bu mücadeleyi ve fedakarlığı sürdürüyor. Öğretmenlik mesleği kendinden sürekli öğrencilere veren, etrafını aydınlatan, geleceğe ışık tutan, bilimi, sanatı, bilgiyi ilerlemeyi hedefleyen bir meslektir. Öğretmenlik gerçekten çok şerefli bir meslektir. Bunu belirtmek isteriz. Tüm meslektaşlarımıza bu anlamda tekrar teşekkür ediyoruz."

"Vefat eden öğretmenlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz"

Ekşi, gün kapsamında yapılan etkinliklerde emekli öğretmenler ve yöneticilerle bir araya geldiklerini anlattı.

Bunlara "Vefa Buluşmaları" dediklerini aktaran Ekşi, "Vefat eden öğretmenlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Çeşitli kültür sanat, spor etkinlikleriyle Öğretmenler Günü'nü hem öğrencilerimizle hem öğretmenlerimizle birçok etkinlikle kutluyoruz. Mesela bu akşam Maarif Halk Dansları gösterimiz var. Öğretmenlerimizle bir araya gelip konser etkinliklerimiz var." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler bando gösterisi de düzenledi.

Kaynak: AA