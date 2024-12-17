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Üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığa beraat

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Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Ibouanga'nın ölümüne ilişkin davada, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen sanığın beraatine karar verildi.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın beraatine karar verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık D.A'nın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti. Söz alan müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

"İLKOKULA GİDEN TORUNUM VAR"

İddianame ve mütalaanın ihtimaller üzerine yazıldığını düşündüklerini söyleyen sanık avukatları da Ibouanga'nın davranışlarının hayatın olağan akışıyla açıklanamayacağını savunarak, D.A. için beraat kararı verilmesini ve tutukluluk halinin sona ermesini talep etti. Sanık D.A. üzgün olduğunu belirterek, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Benim de kızım var. İlkokula giden torunum var. Kimseyi öldürmedim. Allah'a sığınıyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismara teşebbüs" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek, sanığın üzerine atılı tüm suçlar yönünden beraatine karar verdi.

Üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığa beraat

NE OLMUŞTU?

Karabük'e bağlı Yeşilköy yakınlarındaki hatta, 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden D.A. tutuklanmış, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan 7 zanlı hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanığa beraat
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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