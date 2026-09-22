G7, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı, Babulmendeb'de tehdit uyarısı yaptı

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G7 ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik enerji güzergahlarından olan Babulmendeb Boğazı'na ve seyrüsefer özgürlüğü ile haklarına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Yemen'deki durumun, bölgesel güvenliğin ve enerji güvenliğinin yanı sıra Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için "kabul edilemez bir tehdit" niteliğinde olduğu vurgulandı.

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'da özellikle sivilleri ve sivil altyapıları etkileyen saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, Yemen'in meşru hükümeti ve Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olunduğu yinelendi.

Bildiride, Husilere sivil deniz taşımacılığına yönelik askeri eylemlerini, tehditlerini ve saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Ayrıca İran'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Husilere sağladığı silah desteğini sonlandırması istenen bildiride, bu gelişmelerin gerilimi tırmandırma ve çatışmaları artırma tehlikesi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bildiride, küresel tedarik zincirlerindeki her türlü aksamanın önlenerek kalıcı deniz güvenliği ile emniyetinin ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler başkent Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bunun ardından Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA