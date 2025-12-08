"Futbolda bahis" soruşturmasında savcılığın sevk yazısında bazı futbolcularla ilgili tespitler yer aldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talep edilen futbolcu şüpheliler Alassane Ndao, Arda Türken, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Muhammed Furkan Özhan, Orkun Özdemir ve Yusuf Özdemir'in bahis oynadıkları bazı maçlar savcılığın sevk yazısında belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklama talebine ilişkin yazıda, futbolcu şüpheli Arda Türken'in Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Mayıs 2024-30 Haziran 2026 arasında Sakarya Spor Futbol Kulübü'nde sözleşmesinin olduğu anlatıldı.

Türken'in "Bandırmaspor-Sakaryaspor maçına karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin ifadesine yer verildi.

Buna göre Türken, Nesine ve Misli üyeliğinin olduğunu, en son Ağustos 2025'te aktif olarak kullandığını, o tarihten beri hiç bahis oynamadığını belirterek, Sakaryaspor'da sözleşmesi vize halindeyken Sakaryaspor-Bandırmaspor maçına Sakarya lehine 90 liralık bir kupon yaptığını, kupondan bir gelir sağlamadığını ve bu hususta yönlendiren olmadığını kaydetti.

Arda Türken'in yazışmalarında suça konu kuponlar yer aldı

Şüphelinin dijital materyal incelemelerinde, WhatsApp'ta söz konusu suça konu konuşmaların ve kuponların yer aldığı, şüphelinin yasa dışı bahis olarak bilinen sitelere ilişkin görüşme içeriklerinin tespit edildiği anlatılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Muhammed Furkan Özhan'ın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, kupon yaptığı tarihlerde Erzurumspor takımında sözleşmesinin olduğu, oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve berabere" şeklinde kupon yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.

Şüpheli Özhan'ın dijital materyallerinde yapılan incelemede, bahis oynadığına ilişkin mesajlar olduğu aktarılan yazıda, Özhan'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, Nesine isimli yasal bahis sitesinde üye kaydı olan şüpheli Yusuf Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Alanyaspor futbol takımında futbol oynadığı ifade edilerek, şüphelinin 20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor-Hatayspor müsabakasına 50 kupon yaptığı, "toplam gol 2,5 üst oynadığı" ve kazandığı belirtildi.

Yine diğer bahis oynadığı maçlarda "rakip kazanır" şeklinde bahis aldığının tespit edildiği, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis oynadığına dair mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedilen yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

Murat Sancak'ın bazı para transferleri MASAK raporunda

Yazıda, şüpheli Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda, Sancak'ın 2017 ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu aktarılan yazıda, yasa dışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişiyle aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği anlatıldı.

Yazıda, hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferi bulunan Murat Sancak'ın, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı, bu haliyle kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Şüphelinin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında elde edilen malvarlığını, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçunu" işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu da yazıda yer aldı.

Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyeliği olan şüpheli Orkun Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var, toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı aktarıldı.

Şüphelinin, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye-Adana D. müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde oynadığı aktarılan yazıda, "Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri tespit edildiği, buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirildi" ifadesi yer aldı.

Manisaspor futbolcusu Kaan Yurdakul kendi maçına bahis oynadığını söyledi

Yazıda, Manisaspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olan şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un da Nesine isimli bahis sitesinde üyeliği bulunduğu aktarıldı.

Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde, 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin el konulan dijital materyal incelemesinde ise "Serenay" kod adlı bir kişinin WhatsApp'ta 27 Ocak 2025'te "Sakaryaspor-Manisaspor 2. yarı karşılıklı gol olur (3.10 oran)" kuponu yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği kaydedildi.

Şüpheli Yurdakul ifadesinde, Nesine.com'da hesabının olduğunu ancak yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve hiç oynamadığını belirterek, yaklaşık 4-5 yıl önce Pazarspor'da oynadığı "kendi takımının kazanırına 20 ya da 30 liralık kupon yaptığını" ancak bundan herhangi bir gelir sağlamadığını kaydetti.

Oynadığı ve 18 kişilik kadroda olduğu kendi takımının maçına düşük miktarlarda kupon yaptığını söyleyen şüpheli, telefonunun adli bilişim incelemesinde çıkan WhatsApp grubunda olan kişilerin çocukluk arkadaşları olduğunu, açık kimlik bilgilerini bilmediğini, bu gruptaki yazışmaların makara amaçlı olduğunu, kimseye maç ve skor tavsiyesinde bulunmadığını ifade etti.

Yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

Şüpheli Faruk Can Genç'in Vanspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu anlatılan yazıda, Nesine'de üyeliği olan Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniye Spor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda geçici sözleşme ile oynadığı belirtildi.

Yazıda, Genç'in Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.

Şüpheli Genç'in adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, "Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık sıkıntı çıkar mı ondan? Site benim üzerime değildi ama." şeklinde mesajlar olduğu anlatılan yazıda, Ümraniyespor şike olayı ile ilgili "Bana benzeyen adamı getirmişler, benmişim gibi bunu getirmişler." şeklinde mesajlar olduğu belirtildi.

Şüpheli Genç'in beyanında, "Ümraniye-Giresunspor müsabakasıyla alakalı soruşturmada adı geçen kişilerden kimseyi tanımadığını, Giresunspor tesislerinde oturduğu esnada numarası kayıtlı olmayan bir kişinin kendisini aradığını, 'Maçta kötü oynayacaktın, neden iyi oynadın' dediğini, kendisinin de 'Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum' dediğini, arayan kişilerle görüntülü görüştükten sonra para verdikleri kişinin kendisi olmadığını anladıklarını, bu konuşmaları kayıt altına aldığını, yanında Giresunspor medyacısının şahit olduğunu, konuştuğu kişilerin Ümit Kaya ve Cüneyt Semirli olduğunu sonradan öğrendiğini, kimseden para almadığını, kimse ile otel odasında buluşmadığını, konunun yalan olduğu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" belirtti.

Yazıda, şüpheli Alassane Ndao'nun Konyaspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, Nesine'de üyeliği bulunduğu, Konyaspor AŞ'de oynadığı dönemde, 24 Ekim 2024'te Konyaspor-Beşiktaş ile oynanan rakip takıma ilk yarı sonucu ve maç sonucu şeklinde bahis oynadığı aktarıldı.