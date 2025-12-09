"Futbolda bahis" soruşturmasında iki kulüp başkanının beraberlik için anlaştığı belirtildi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediye spor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı, bu anlaşmanın teknik heyete ve oyunculara da aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden, tutuklanmaları istenen 29'unun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankara spor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankara spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediye spor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.

Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediye spor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İki kulüp başkanı maçın öncesinde, sonrasında ve bir gün sonra görüşmüş

Yazıda yer verilen Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankara spor Başkanı şüpheli Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediye spor Başkanı şüpheli Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan'da saat 13.47'de, maç bitimi saat 17.06'da ve maç oynandıktan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.

Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla yasa dışı şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü kanıtların bulunduğu, ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik son derece şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı belirtildi.

Yazıda yer alan Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda da iki takım arasında oynanan maçın ilk yarı ve ikinci yarısının 0-0 bittiği, maçın her iki takım içinde "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı.

Takımların maç esnasında birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edilen raporda, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu kaydedildi.

Sevk yazısında yer alan rapordaki tespitlerde, maçta tek gol pozisyonu olacak anın 89'ncu dakikada gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediye spor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediye spor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği anlatıldı.

Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankara spor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediye spor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.

Sevk yazısında yer alan maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.

Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankara spor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.

İki kulüp başkanı maçın berabere bitmesi için anlaşmış

Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankara spor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediye spor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankara spor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."

Mevcut delil durumu şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, delilleri yok etme ve karartma ihtimali dikkate alınarak şüpheliler, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya'nın "şike" suçundan, Gürhan Sünmez, Volkan Erten'in ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.