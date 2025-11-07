Haberler

Futbolda Bahis Skandalı: 17 Hakem ve Kulüp Başkanlarına Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynadıkları iddiasıyla 17 hakemi ve Trendyol Süper Lig'de bir futbol takımının başkanı ile diğer yöneticileri gözaltına aldı. Soruşturmanın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'nın açıklamaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

(İSTANBUL )  - "Bahis hesaplarının olduğu ve bahis oynadıklar" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 17 hakem hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Ayrıca, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol takımının başkanı (M.Ö.),  bir takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında da gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve

152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasını ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bu sabah, İstanbul da dahil 12 şehirde 21 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık, ilk aşamada 17 hakem ve 3 kulüp başkanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi uygulandığını açıkladı. Adresinde bulunamayan ancak işlemleri devam eden bir hakem dışında 16 hakem, "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başsavcılık, Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol takımının başkanı (M.Ö.), bir takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında da "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı da gözaltına alındı

Ayrıca, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan U.E hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur.

TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu, kamuoyununu bilgisine duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
