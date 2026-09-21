FUEN Helsinki'de Yunanistan'a Batı Trakya Türkleri için müftü seçimi çağrısı yaptı

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Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN), Yunanistan'a "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğine ve müftülerini seçme hakkına saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 17-20 Eylül'de düzenlenen FUEN yıllık kongresinde, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, Batı Trakya Türk Azınlığının dini statüsü ve haklarının 1913 Atina Antlaşması ile 1923 Lozan Antlaşması kapsamında güvence altına alındığı belirtilerek, azınlığın kendi dini liderlerini seçme ve dini kurumlarını yönetme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

1991'den bu yana müftülerin, devlet tarafından atandığına işaret edilen kararda, 2026'da Dimetoka'ya müftü atanması ile İskeçe ve Gümülcine'de yeni müftülerin belirlenmesine yönelik süreçlerin azınlığın dini özerkliğiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

FUEN, Yunanistan'a, müftülerin devlet tarafından atanması uygulamasına son vermesi, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğini yeniden tesis etmesi ve azınlığın seçilmiş temsilcilerini tanıması çağrısında bulundu.

Kongrede, Rodos ve İstanköy Türklerinin haklarına ilişkin karar da kabul edildi. Kararda, Yunanistan'dan Türklerin etnik kimliklerini özgürce ifade etme ve örgütlenme haklarını tanıması, iki dilli okulların açılmasına izin vermesi ve dini özerkliklerine saygı göstermesi istendi.

Kaynak: AA