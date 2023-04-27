Fuat Oktay: İlk turda seçimi bitireceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk turda bu işi bitireceğiz, göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var" dedi.

Fuat Oktay, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılan gazetecilere trende açıklamalarda bulundu. Oktay, AK Parti'nin 30 Nisan'daki Ankara mitingine ilişkin "Saha gerçekten çok güzel. Ankara'da geri bildirim çok sıcak. İlk turda bu işi bitireceğiz, göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var. Dün Ankara milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geç saate kadar toplantı yaptık. Rehavete kapılmak yok. Her şey açıklanana kadar, son saniyeye kadar durmak yok, yola devam. Gece- gündüz çalışacağız. Ankara için şunu yapmak istiyoruz; Ankara başkent, memur şehri olarak bilinirdi; bilişim, savunma, sanayi şehrine dönüştü. Ticarette de 5'inci büyük ihracat kentine dönüştü. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile benzeri tüm meslek örgütleriyle istişare halindeyiz. Yereldeki sorunlar ile zaten ilgileneceğiz. Fakat onun ötesinde Ankara'nın megakent olması, daha üst aşamaya çıkmasıyla alakalı mega projelere çalışıyoruz" dedi.

Fuat Oktay, yerli projelere karşı muhalefetin tutumunu da eleştirerek, "İçeridekiler bizi yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var, göndersinler bir tanesini. Onu da gönderecek cesaretleri olmadığı için; iş yapmadıkları, üretmedikleri, boş keseden vaatler veya da iddialarla gittikleri için... Bunlar, ülkenin yönetimine talip olduklarını söylüyor. Yönetime talip olanlar, insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez. Türkiye, birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye'den aferin bekleyenler var. Müjdelerimiz daha çok olacak" dedi.