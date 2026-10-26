Freedom House raporunda Türkiye yine 31 puanla Özgür Değil kategorisinde yer aldı

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(ANKARA) - ABD merkezli Freedom House, 2026 İnternette Özgürlük Raporu'nda Türkiye'yi 100 üzerinden 31 puanla "Özgür Değil" kategorisinde değerlendirdi. Türkiye'nin puanı geçen yıla göre değişmezken raporda, muhalefet gösterileri sırasında sosyal medya platformlarına erişimin yavaşlatıldığı, internet sitelerine erişim engelleri getirildiği ve gazeteciler ile sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları nedeniyle adli süreçlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

ABD merkezli Freedom House'un yayımladığı 2026 İnternette Özgürlük (Freedom on the Net 2026) Raporu'nda Türkiye, geçen yıl olduğu gibi 100 üzerinden 31 puan alarak "Özgür Değil" kategorisinde yer aldı. Raporda, Türkiye'de internet özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlanmaya devam ettiği, hükümetin çevrim içi ifade özgürlüğünü sınırlandıran yasal düzenlemeleri uygulamayı sürdürdüğü ifade edildi.

MUHALEFET GÖSTERİLERİNDE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YAVAŞLATILDI

Raporda, muhalefetin düzenlediği gösteriler sırasında sosyal medya platformlarına erişimin yavaşlatıldığı, yetkililerin çok sayıda internet sitesine erişim engeli ve içerik kaldırma kararı verdiği belirtildi. Özellikle Eylül 2025'te muhalefet etrafında yaşanan gelişmeler sırasında internet erişimine getirilen kısıtlamalara dikkati çekildi.

Gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının çevrim içi paylaşımları nedeniyle cezai soruşturma ve kovuşturmalarla karşı karşıya kaldığı kaydedilen raporda, hükümet yanlısı dezenformasyon içeriklerinin organize trol ağları aracılığıyla yayılmaya devam ettiği ifade edildi.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE MAHREMİYET UYARISI

Türkiye'de Nisan 2026'da kabul edilen, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran düzenleme de raporda ele alındı. Freedom House, raporun kapsadığı dönemin sonunda henüz uygulanmaya başlanmayan düzenlemenin sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi kurma yükümlülüğü getirdiğini belirtti.

Bu yükümlülüğe uymayan platformların ağır para cezaları ve bant genişliği kısıtlamalarıyla karşılaşabileceğine işaret eden kuruluş, yaş doğrulama sistemlerinin kullanıcıların çevrim içi mahremiyeti açısından risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, İNTERNET KULLANICILARININ HAKLARI KATEGORİSİNDE 40 ÜZERİNDEN 7 PUAN ALDI

Raporda Türkiye'nin internet özgürlüğü üç ana başlık altında değerlendirildi. İnternete erişimin önündeki engeller kategorisinde Türkiye 25 üzerinden 14, internet içeriklerine yönelik kısıtlamalarda 35 üzerinden 10, internet kullanıcılarının haklarının ihlali kategorisinde ise 40 üzerinden 7 puan aldı.

Değerlendirmede internet sitelerine erişim engelleri, içerik kaldırma kararları, çevrim içi gözetim, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve yargı bağımsızlığı gibi başlıklar öne çıktı.

GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR NEDENİYLE PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

Freedom House, internet gazetecilerine yönelik taciz ve fiziksel saldırılardaki artış nedeniyle ilgili göstergede Türkiye'nin puanını 2'den 1'e düşürdü. Raporda, Ocak 2026'da Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın fiziksel saldırıya uğraması ve Ekim 2025'te Elazığ'da gazeteci Nafiz Koca'ya yönelik silahlı saldırı örnek gösterildi. Kuruluş, gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet olaylarının çevrim içi gazetecilik faaliyetlerinde bulunan kişilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE İNTERNET ALTYAPISININ ONARILMASI OLUMLU DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda olumlu değerlendirilen gelişmeler arasında, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde internet altyapısının büyük ölçüde onarılması yer aldı. Deprem bölgesinde bağlantının önemli ölçüde yeniden sağlanması nedeniyle internet altyapısına ilişkin göstergede Türkiye'nin puanı 5'ten 6'ya yükseltildi.

Ancak gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili göstergede yaşanan bir puanlık düşüş, altyapı alanındaki iyileşmeyi dengeledi. Böylece Türkiye'nin toplam internet özgürlüğü puanı geçen yılla aynı seviyede, 31'de kaldı.

Freedom House, internet erişimine yönelik teknik ve idari kısıtlamalar, içerik kaldırma uygulamaları, çevrim içi paylaşımlar nedeniyle yürütülen adli süreçler ve kullanıcıların mahremiyetine yönelik risklerin Türkiye'deki internet özgürlüğünü olumsuz etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA