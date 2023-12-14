Fransız Yönetmen Luc Besson, Dog Man Filminin Shanghai Galasında Konuştu

ÇEKİM TARİHİ: 10 Aralık 2023

1. Dog Man adlı yeni filmin Shanghai'daki galasında izleyicilerin çeşitli görüntüleri

3. Filmden çeşitli görüntüler

Fransız yönetmen Luc Besson, Çin ile Fransa arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Besson söz konusu açıklamayı son filmi Dog Man'in galasında yaptı. Gala, Fransız yönetmenin ilk kez 25 yıl kadar önce ziyaret ettiği Shanghai kentinde düzenlendi.

"Shanghai'a ilk gelişim 25 yıl kadar önceydi. Tam olarak hatırlayamıyorum bile. Shanghai kentini çok seviyorum. En son dört-beş yıl önce gelmiştim. Hava kirliliğinin kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeden, Shanghai'daki insanların gösterdiği çabadan çok etkilendim. Burada çok fazla elektrikli araba gördüm."

Gerilim türündeki film, çocukken babası tarafından istismara uğrayan işkenceler içindeki genç bir adamın, köpeklerinin sevgisi sayesinde kurtuluşunu konu alıyor.

Filmin Çin'de gösterime girmesi, yönetmene Çinli ortakları ve hayranlarıyla yüz yüze iletişim kurma fırsatı sundu.

"Dünyanın her yerinde gerçekleşen tuhaf bir şey bu. Çinli, Alman ya da Fransız olmaları fark etmez, yönetmenler tanıştıklarında her zaman birbirlerine karşı çok dostça davranır. Bu yüzden ne zaman bir yönetmenle tanışsam, çok kolay arkadaş olmuşuzdur."

2024 yılı, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olacak.

Besson, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimleri heyecanla beklediğini söyledi.

"Elbette, bu etkileşimde her iki ülkenin de kesinlikle hizmetindeyim. Katkı sunmayı çok isterim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)