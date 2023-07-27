Fransız yargısı, ileri çip teknolojisinin Çin ve Rusya'ya kaçırılmasını soruşturuyor

Fransız yargısı, ülkede üretilen ileri çip teknolojisinin, üzerlerinde olası askeri kullanım ihtimaline karşılık yaptırım ve ihracat yasakları bulunan Çin ve Rusya'ya kaçırılması iddialarını soruşturuyor. İsminin açıklanmasını istemeyen Fransız yargısından bir yetkili, yaptığı açıklamada, şu anda ABD'lilerin sahibi olduğu ileri teknolojili yarı iletken çip üreticisi Ommic şirketinden teknoloji transferi yaptıklarına dair kanıtlar bulunan ikisi Fransız, ikisi Çinli 4 kişinin mart ayından bu yana soruşturma altında olduğunu söyledi. Yetkili, söz konusu 4 kişiden ikisinin 'gizli bilgileri yabancı bir güce satmakla' ilgili suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu kaydetti. Şirketin Fransız müdürünün Rus müşterilere şahsen çip teslim ettiğinden şüphelenildiğini ve buna dair kanıtlar bulunduğunu belirten yetkili, ayrıca sahte evrak aracılığıyla Çinli silah üreticilerine de çip ihraç edildiğini aktardı. Yetkili, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla detay veremeyeceğini bildirdi. Olayı ilk duyuran Le Parisien gazetesi, müfettişlerin yaklaşık 12 milyon avroluk yasal olmayan teknoloji transferini tespit ettiklerini belirtti. Haberde, Çin ve Rusya'nın üzerinde olası askeri kullanım ihtimaline karşılık yaptırım ve ihracat yasaklarının bulunduğu kaydedildi.

LE Fransız yargısı, ülkede üretilen ileri çip teknolojisinin, üzerlerinde olası askeri kullanım ihtimaline karşılık yaptırım ve ihracat yasakları bulunan Çin ve Rusya'ya kaçırılması iddialarını soruşturuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Fransız yargısından bir yetkili, yaptığı açıklamada, şu anda ABD'lilerin sahibi olduğu ileri teknolojili yarı iletken çip üreticisi Ommic şirketinden teknoloji transferi yaptıklarına dair kanıtlar bulunan ikisi Fransız, ikisi Çinli 4 kişinin mart ayından bu yana soruşturma altında olduğunu söyledi.

Yetkili, söz konusu 4 kişiden ikisinin "gizli bilgileri yabancı bir güce satmakla" ilgili suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Şirketin Fransız müdürünün Rus müşterilere şahsen çip teslim ettiğinden şüphelenildiğini ve buna dair kanıtlar bulunduğunu belirten yetkili, ayrıca sahte evrak aracılığıyla Çinli silah üreticilerine de çip ihraç edildiğini aktardı.

Yetkili, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla detay veremeyeceğini bildirdi.

Olayı ilk duyuran Le Parisien gazetesi, müfettişlerin yaklaşık 12 milyon avroluk yasal olmayan teknoloji transferini tespit ettiklerini belirtti.

Haberde, Çin ve Rusya'nın üzerinde olası askeri kullanım ihtimaline karşılık yaptırım ve ihracat yasaklarının bulunduğu kaydedildi.