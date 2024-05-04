Üye Girişi
Haberler

Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Londra'nın South Kensington bölgesindeki büyükelçilik önünde toplanan grup, Fransa'nın sınır dışı kararı ve İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Londra'nın South Kensington bölgesindeki büyükelçilik önünde toplanan grup, Fransa'nın sınır dışı kararı ve İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

"Gassan'dan elinizi çekin", "Özgür Filistin" ve "Fransa senden utanıyoruz" sloganları atan göstericiler, İngiltere hükümetinin İsrail'e destek vermesine tepkilerini de ifade etti.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından Gazze'ye giderek 40 gün cerrah olarak görev yapan Ebu Sitte, Fransa Parlamentosunda düzenlenecek bir etkinliğe katılmak için bu sabah Paris'e gitmişti.

Ebu Sitte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Charles de Gaule Havalimanı'nda ülkeye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Geçen ay da bir konferansa katılmak için gittiği Almanya'ya girişi engellenen ve sınır dışı edilen Ebu Sitte, Almanya'nın koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağının Fransa'da uygulandığını dile getirmişti.

Ebu Sitte, "İsrail soykırım tanıklarını cezaevlerinde öldürürken Avrupa kalesi de soykırım tanıklarını susturuyor." ifadesini kullanmış, daha erken uçuşlar olmasına rağmen son uçakla sınır dışı edilmek istendiğini kaydetmişti.

Havalimanında tutulan Ebu Sitte, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da düzenlenen etkinliğe görüntülü olarak katılmıştı.

Ebu Sitte, kendi imkanlarıyla aldığı biletle yerel saatle 18.10'da Fransa'dan ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Londra Büyükelçiliği Büyükelçilik Filistin Fransa İsrail Rektör Londra Gazze Paris İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Kahverengi nasıl elde edilir? Guaj ve akrilik boya ile kahverengi nasıl yapılır? 6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu? Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title