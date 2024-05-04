Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Londra'nın South Kensington bölgesindeki büyükelçilik önünde toplanan grup, Fransa'nın sınır dışı kararı ve İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

"Gassan'dan elinizi çekin", "Özgür Filistin" ve "Fransa senden utanıyoruz" sloganları atan göstericiler, İngiltere hükümetinin İsrail'e destek vermesine tepkilerini de ifade etti.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından Gazze'ye giderek 40 gün cerrah olarak görev yapan Ebu Sitte, Fransa Parlamentosunda düzenlenecek bir etkinliğe katılmak için bu sabah Paris'e gitmişti.

Ebu Sitte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Charles de Gaule Havalimanı'nda ülkeye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Geçen ay da bir konferansa katılmak için gittiği Almanya'ya girişi engellenen ve sınır dışı edilen Ebu Sitte, Almanya'nın koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağının Fransa'da uygulandığını dile getirmişti.

Ebu Sitte, "İsrail soykırım tanıklarını cezaevlerinde öldürürken Avrupa kalesi de soykırım tanıklarını susturuyor." ifadesini kullanmış, daha erken uçuşlar olmasına rağmen son uçakla sınır dışı edilmek istendiğini kaydetmişti.

Havalimanında tutulan Ebu Sitte, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da düzenlenen etkinliğe görüntülü olarak katılmıştı.

Ebu Sitte, kendi imkanlarıyla aldığı biletle yerel saatle 18.10'da Fransa'dan ayrılmıştı.