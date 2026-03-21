Fransa'da yarın yerel seçimlerin ikinci turu düzenlenecek

Fransa'da seçmenler yarın yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler her 6 yılda bir düzenleniyor.

Belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde yerel seçimlere katılıyor.

Ülkede 15 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunda Saint-Denis, Henin-Beaumont, Cannes kentleri dahil 33 bin 326 belediyede belediye başkanları ve meclis üyeleri seçildi.

Seçimlerin ilk turundan itibaren çok sayıda kentte seçmenler, mevcut merkez sağcı, sosyalist veya aşırı sağcı belediye başkanlarını 6 yıl için göreve çağırdı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin ilk turda yeniden seçildiği kentler arasında Perpignan ve Bruay-la-Bruissiere yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ilk turda büyük kentlerde belediye başkanı çıkaramadı.

Öte yandan, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, kuzeydeki Havre belediyesinde ilk turda belediye başkanı seçildi.

Paris, Marsilya ve Lyon'un akıbeti merak ediliyor

Seçimlerin ikinci turu kapsamında henüz belediye başkanı seçilmeyen yaklaşık 1571 belediyede seçim düzenlenecek. Bu nedenle ikinci tur için yaklaşık 26 milyon seçmen yarın sandık başına gidecek.

Seçimlerin ikinci turunda 4 bin 355 listede yaklaşık 124 bin aday yarışacak.

İlk turdan itibaren belediye başkanını belirleyemeyen ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'un akıbeti merak ediliyor.

Bu 3 kentteki seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

Paris'te ikinci tura kalmaya hak kazananlar arasında mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, LFI Partisinden Sophia Chikirou yer aldı.

Aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisinden Sarah Knafo, Paris'te ikinci tura kalmaya hak kazanmasına rağmen adaylığını geri çekerken, Ufuklar Partisinden Pierre-Yves Bournazel ise listesini Dati'nin listesiyle birleştirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da mevcut sosyalist Belediye Başkanı Benoit Payan, aşırı sağcı Franck Allisio ve merkez sağcı Martine Vassal, kenti 6 yıl yönetmeye hak kazanmak için ikinci turda yarışacak.

Payan, bu kentte ikinci tura katılmaya hak kazanan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) belediye başkan adayı Sebastien Delogu ile listelerini birleştirmeyi reddetti.

Delogu, Marsilya'nın aşırı sağcıların eline düşmemesi gerektiğini savunarak, adaylığını çekti.

Lyon kentinde ise ilk turda neredeyse aynı oy oranına ulaşan solcu aday Gregory Doucet ve merkez sağcı aday Jean-Michel Aulas, ikinci turda tekrar seçmenlerin karşısına çıkacak.

Bu kentte ilk turda oyların yüzde 10,41'ini alan LFI adayı Anais Belouassa-Cherifi, ikinci tur için Doucet ile listelerini birleştirdi.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentler de ise 20.00'ye kadar devam edecek.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Fransa'daki 68 belediye için herhangi bir aday başvuruda bulunmazken, bu belediyelerde seçim düzenlenmeyecek ve belediye işleri valiliğin atadığı 3 kişilik bir delegasyon tarafından yürütülecek.