Fransa ve Polonya, güvenlik ve savunma alanında işbirliğini güçlendirecek

Fransa ve Polonya'nın güvenlik ve savunma alanında işbirliğini güçlendireceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya'nın Gdansk şehrinde Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, "Özgürlüğümüz, Avrupalılar olarak kendimizi koruma, savunma, çocuklarımızın geleceği için çözümler üretme ve (dışarıya) daha az bağımlı olma kapasitemizde yatıyor." dedi.

Ukrayna'ya destek konusunda Polonya ile hareket ettiklerini belirten Macron, Polonya ve Fransa silahlı kuvvetleri arasında bu yıl yapılan ortak tatbikatları hatırlattı.

Macron, güvenlik ve savunma alanında işbirliğini güçlendirecekleri taahhüdünde bulundu.

Polonya ile sivil nükleer enerji dahil enerji sektöründe ve uzay alanında da işbirliğini geliştirmek istediğini vurgulayan Macron, çocukların ve gençlerin sosyal medyadan korunması için kıta genelinde bir çözüm bulunmasından yana olduğunu yineledi.

Macron, Macaristan'daki seçimleri Peter Magyar'ın kazanması ile "Avrupa'da yeni bir sayfanın açıldığı" değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek taahhüdünün hayata geçirilmesi konusunda "iyimser" olabileceklerini ifade etti.

"Umut verici görüşmeler gerçekleştirdik"

Tusk ise iki ülke arasında 2025'te imzalanan Nancy Anlaşması'nın iki ülke ilişkilerini en üst düzeye taşıma imkanı sağladığını belirtti.

Macron'a uluslararası sistemin "çalkantılı bir dönemden" geçtiği şu zamanlarda Polonya'ya yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Tusk, enerji, savunma ve uzay alanında işbirliği konusunda "umut verici" görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tusk, Avrupa'nın bu zor zamanlarda hem Ukrayna'ya destek konusunda hem de doğu kanadının güvenliğinin sağlanması konusunda "olabildiğince birlik içinde" kalması konusunda mutabık olduklarını vurguladı.

Fransa'nın Polonya'nın yanında olduğunu "kararlı ve net" şekilde gösterdiğini belirten Tusk, kültürel alanlarda da işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.

Tusk, Macron'un çocukların sanal dünyadan korunması gerektiği yönündeki görüşlerini paylaştığını kaydederek, belli yaş altı gruplar için çevrim içi ortamlara erişimin kısıtlanması konusunda Avrupa çapında bir çözüm bulunması için birlikte çalışacaklarını kaydetti.