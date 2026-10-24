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Fransa, Ürdün'ün Kerek kentindeki kilise saldırısını kınadı, olayda 8 kişi öldü

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün güneyindeki Kerek kentinde Ortodoks kilisesine dün yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı; açıklamada Ürdün makamları, halkı ve Hristiyan toplumuyla dayanışma mesajı verildi.

Fransa, Ürdün'ün Kerek kentindeki kiliseye dün yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün güneyindeki Kerek kentinde ortodoks kilisesine yapılan "terör saldırısına" tepki gösterildi.

Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Ürdün makamları, halkı ve Hristiyan toplumuyla dayanışma mesajı verildi.

Olay

Ürdün'ün Kerek kentinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirtmiş, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da saldırıyı kınayarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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