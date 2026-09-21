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Fransa, Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'daki seçimleri kınadı

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Fransa, Ukrayna'da Rusya'nın geçici işgali altındaki Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'da düzenlenen seçimleri kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, seçimlerin uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğunu belirtti.

Fransa, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da yapılan seçimleri kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da özgür, çoğulcu, demokratik seçim koşullarının bir kez daha sağlanmamış olmasından üzüntü duyulduğunu belirtti.

Rusya'da muhalefete ve sivil topluma yönelik baskının devam ettiğini, çok sayıda siyasi partinin dışlandığını, ifade ve medya özgürlüğünün giderek artan şekilde kısıtlandığını kaydeden Confavreux, Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşık 4,5 yıldır sürdürdüğü savaşın da "Rus halkının bugününü ve yarınını ipotek altına aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Confavreux, Rusya'nın "geçici işgali altında bulunan" Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da da yapılan seçimlerin kınandığını vurguladı.

Ayrıca Confavreux, bu durumun uluslararası hukukun yeni bir ihlali niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki seçimler

Rusya'da seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 10 parti yarışmıştı.

Seçimler, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın yanı sıra ilk kez ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenmişti.

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82 oy alarak birinci olmuştu.

Kaynak: AA
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