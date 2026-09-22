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Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu zanlı Bodrum'da yakalandı

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Fransa'da yetkili makamlarca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fransa vatandaşı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Fransa'da yetkili makamlarca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fransa vatandaşı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu" ve "para aklama" suçlarından Fransa tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Azed Eddine T'nin (46) ilçede olduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan incelemelerde şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad B. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport kullandığı tespit edildi.

Sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum'a geldiği saptanan zanlı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehit Barış Akay Caddesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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