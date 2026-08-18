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Fransa'dan yangın desteğine teşekkür

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Fransa, eşi benzeri görülmemiş orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür etti. Türkiye, iki yangın söndürme uçağı göndererek destek sağladı. Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan zarar gördü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesindeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında destek sağlayan Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, " Fransa, bu yıl eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki (orman) yangınlarıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda kara ve hava imkanlarını Fransız yardım ekiplerinin yanında görevlendiren Türkiye, Almanya, Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Çekya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür eden Barrot, "Yangınlarla mücadele için yardımını teklif eden tüm ülkelere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye, Fransa için iki yangın söndürme uçağı görevlendirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'nin gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı hakkında Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullanmıştı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan zarar görürken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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