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Fransa'da orman yangını: 250 hektar kül oldu

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Fransa'nın Lozere vilayetinde ormanlık alanda çıkan yangında 250 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Fransa'nın Lozere vilayetinde ormanlık alanda çıkan yangında 250 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Lozere Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde Lozere vilayetine bağlı Bastide-Puylaurent köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye yaklaşık 250 itfaiyeci ve 11 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Bastide-Puylaurent'a yakın Prevencheres köyüne bağlı 2 yerleşim alanında yaşayan vatandaşlar dün tahliye edildi.

Şu ana kadar 250 hektarlık alanın küle döndüğü yangının çıkış sebebine dair bilgi paylaşılmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, gece Prevencheres'e doğru ilerleyen yangın, yerel saatle 11.00 sularında kontrol altına alındı.

Yangın söndürme faaliyetleri sırasında bacakları ve eli yanan bir itfaiyeci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Tahliye edilen vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine dönebildi.

Kaynak: AA
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