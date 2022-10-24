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Fransa'da hortum felaketi! Onlarca evin çatısı uçtu, binlerce insan karanlığa gömüldü

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Fransa'nın kuzeyinde Pas-de-Calais vilayetindeki Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu. Belediye Başkanı "Neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı." derken bölgede kriz birimi oluşturuldu. Ayrıca köyde elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Fransa'nın kuzeyinde Pas-de-Calais vilayetindeki Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

"NEREDEYSE TÜM KÖYÜ HARAP ETTİ"

Bihucourt Belediye Başkanı Benoit-Vincent Caille, "Neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı." ifadesini kullandı. Caille, köyde bazı evlerin ve kilisenin kısmen yıkıldığına ve bazı çatıların uçtuğuna değinerek, Bihucourt'ta ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

CİDDİ HASAR VAR

Olaya ilişkin valilik bir kriz birimi devreye sokarken, köy nüfusunun neredeyse yarısının yeniden yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan Somme vilayetinde etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar ciddi hasarlara yol açtı.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Güncel

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