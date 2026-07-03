Fransa'daki 3 vilayette orman yangınları sürüyor

Fransa'nın güneyindeki 3 vilayette önceki gün başlayan orman yangınlarının devam ettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülke, bir yandan sıcak hava dalgasıyla diğer yandan da orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Yetkililer, 1 Temmuz'da başlayan ve ülkenin güneyini etkisi altına alan orman yangınlarının Gard, Pyrenees-Orientales ve Herault vilayetlerinde devam ettiğini bildirdi.

Pyrenees-Orientales'de yer alan Canet-en-Roussillon tatil beldesindeki yangına müdahale sırasında biri çocuk, 6'sı itfaiye görevlisi 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Canet-en-Roussillon'da dün alevlerin şiddetini artırması sonucu 280 bungalovun yandığı ve yaklaşık 3 bin tatilcinin tahliye edildiği bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan çoğunluğu güneyde bulunan 6 vilayet, yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm durumunda.

Başbakan Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da yaz sezonunda şu ana kadar 8 bin 700 hektar alanın yandığını bildirmişti.

Lecornu, 10 yangından 9'unun insan faaliyetlerinden kaynaklandığını açıklamıştı.