Fransa, Hürmüz Boğazı'nın güç kullanılarak açılmasına yönelik herhangi bir girişime katılmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı güç kullanarak açmaya yönelik herhangi bir girişime katılmayacağını belirtti.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın Orta Doğu'da tutumunun yalnızca savunma odaklı olduğunu vurgulayan Macron, bölgedeki gerilimin azalması için yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Macron, zirvede bölgedeki enerji ve hidrolik başta olmak üzere sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısında bulunduklarını belirterek, sivillerin temel ihtiyaçlarının ve enerji tedarikinin güvenliğinin korunması gerektiğine işaret etti.

Bölgede bayram dönemine girildiği bu süreçte silahların susmasını, müzakere edilen bir çözüme şans tanınmasını ve tarafların gelecek saatlerde çatışmalara ara vermeyi kabul etmesini istediğini kaydeden Macron, bölgedeki durum sakinleşince Fransa'nın diğer ülkelerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere refakat etme konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Macron, bunun için deniz sektöründeki aktörlerin katılımı ve İran'la görüşmeler yapılması gerekeceğini ifade ederek, bölgedeki bombardıman ve saldırıların devam ettiği bir bağlamda Hürmüz Boğazı'nın güç kullanarak açılmasına yönelik herhangi bir girişime katılmayacağını bildirdi.

Zirvede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki trajik durumu ele aldıklarını söyleyen Macron, görüşmede bölgeye insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.

"Temkinliyim çünkü bu sadece bize bağlı değil"

Farklı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi'ne bir tasarı sunulmasını talep edip etmediği sorusuna Macron, Fransa'nın farklı ortaklarıyla Hürmüz Boğazı hakkında BM çerçevesi oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşeceğini belirtti.

Macron, Guterres'i ve Avrupalı mevkidaşlarını bu girişimden haberdar ettiğini ifade ederek, "Temkinliyim çünkü bu sadece bize bağlı değil." dedi.

Mevcut bağlamda enerji fiyatlarıyla ilgili alınacak önlemlerin de görüşüldüğünü aktaran Macron, "Tedarik konusunda önlem amaçlı stoklarımıza, stratejik rezervlerimize güvenebiliriz." diye konuştu.

Emmanuel Macron, zirvedeki birçok AB ülkesiyle beraber İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki mevcut girişimlerini kınadıklarını dile getirdi.

"Lübnan'ın İsrail'i tanımasına yönelik bir Fransız planı olduğu" iddiasına dair konuşan Macron, bu iddiayı yalanladı."

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında, "Bombardımanlar da dahil olmak üzere İsrail'in askeri kara operasyonu uygun değil ve kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

"(Rusya) Barış istemiyorlar"

Macron, Gönüllüler Koalisyonu ülkeleriyle Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri ve bu ülkeye yönelik askeri ve mali destek sağlama konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Şubat 2025'ten bu yana Rus makamlarıyla yapılan hiçbir görüşmenin sonuç vermediğine işaret etti.

Rusya'nın bu tarihten bu yana tüm ateşkes tekliflerini reddettiğini savunan Macron, "Dolayısıyla evet, görüşmeler iyi ilerlemiyor çünkü bunlar (Rus makamları) her zaman hayır diyen insanlar. Barış istemiyorlar. Umarım bir gün barışı istediklerini dile getirirler." dedi.

"Sahte hesapları ve gerçek olmayan paylaşımları sildirmek istiyoruz"

Avrupa'daki seçim süreçlerini dış müdahalelere ve sosyal medya platformlarındaki bilgi manipülasyonuna karşı korumak için girişimde bulunduklarını bildiren Macron, "Hedeflerimiz basit; algoritma sistemlerini daha iyi düzenlemek istiyoruz, sahte hesapları ve gerçek olmayan paylaşımları sildirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron, söz konusu platformlarda yapay zeka tarafından üretilen ve denetlenen paylaşımların belirtilmesini istediklerini kaydetti.